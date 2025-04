Die Ausschreitungen beim Auswärtsspiel in Jena, bei dem HFC-Fans einen Blocksturm versuchten und sich Auseinandersetzungen mit Ordnern und Polizei lieferten, wird Ermittlungen nach sich ziehen. Das kündigte der NOFV an.

Krawalle der HFC-Fans in Jena: NOFV kündigt Ermittlungen an

Beim Auswärtsspiel des Halleschen FC in Jena lieferten sich die Fans der Rot-Weißen nach einem versuchten Blocksturm Ausschreitungen mit der Polizei

Jena/Halle/CKI - Die Ausschreitungen beim Auswärtsspiel des Halleschen FC in der Fußball-Regionalliga bei Carl Zeiss Jena (0:2) am Freitagabend, bei dem Fans der Rot-Weißen in der Halbzeitpause einen Blocksturm versuchten und dabei Ordner mit Schlägen attackierten, werden sportgerichtliche Ermittlungen nach sich ziehen. Das bestätigte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung. „Die spielleitende Stelle wird einen Antrag auf Eröffnung eines Sportgerichtsverfahrens einreichen“, sagte NOFV-Geschäftsführer Til Dahlitz.