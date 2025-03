Eine deutliche Schlappe erlitt der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Union Sandersdorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 10 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Thomas Lubner hat am Sonntag vor 10 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze fünf Treffer kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:2).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tobias Nitsche für Sandersdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Nitsche den Ball ins Netz (38.).

FSV Barleben 1911 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 38

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Behrens konnte in Minute 51 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 53 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Barlebener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Nick Hartmann traf für Sandersdorf in Minute 74. Spielstand 4:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 18

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der FSV Barleben 1911 e.V. kassierte zweimal Gelb.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Tyson Stagat, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr..

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Union Sandersdorf

FSV Barleben 1911: Franke – Leinhos (26. Sonntag), Mathiot, Kempe (75. Christian), Holze, Wettig, Drynda (61. Weißenborn), Fischer, Beyer (46. J. L. Meyer), Resch, Hohlfeld

SG Union Sandersdorf: – Wieczorek, Nitsche, Ellwert, Hartmann (80. Franzke), Kasten (66. Uhte), Körner, Osterland, Behrens (61. Stagat), Groh, Mühlbauer

Tore: 0:1 Tobias Nitsche (30.), 0:2 Tobias Nitsche (38.), 0:3 Tim Behrens (51.), 1:3 Jannis Maurice Sonntag (53.), 1:4 Nick Hartmann (74.), 1:5 Tyson Stagat (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Maximilian Port, Stefan Klose; Zuschauer: 10