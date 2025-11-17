In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine bittere Pleite gegen den 1. FC Lok Stendal und ging 3:9 (2:3) vom Platz.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 und der 1. FC Lok Stendal haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:9 (2:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Mykyta Dimonenko für Stendal traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte John Poul Meyer den Ball ins Netz (17.).

FSV Barleben 1911 Kopf an Kopf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 17

Es stand Unentschieden. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Vincent Schröter schoss und traf in Minute 20. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Dimonenko verschaffte seinem Team vier weitere Tore (28., 30., 46., 69.). Zu all dem Jammer lenkte der Barleber den Ball in der 77. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Mit einem Doppelpack von Danylo Koshyk . Barleben legte nochmal vor. Jonas Resch versenkte den Ball in Minute 86. Spielstand 8:3 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Jakob Ziekau den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – 1. FC Lok Stendal

FSV Barleben 1911: Alexander – Korbginski, Hoffmann (69. Mathiot), J. P. Meyer, Resch, Müller, J. L. Meyer, Fromme, Bertram, Schröter (64. Teubner), Günther

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Handge (79. Sawaneh), Lauck, Völzke, Loock (43. Schulze), Lagemann (69. Salem Merso), Vinzelberg, Dimonenko (59. Koshyk), Meinelt, Ziekau, Wolff

Tore: 0:1 Mykyta Dimonenko (9.), 1:1 John Poul Meyer (17.), 2:1 Vincent Schröter (20.), 2:2 Mykyta Dimonenko (28.), 2:3 Johannes Lagemann (30.), 2:4 Mykyta Dimonenko (46.), 2:5 Danylo Koshyk (69.), 2:6 Tim Luca Alexander (77.), 2:7 Danylo Koshyk (79.), 2:8 Danylo Koshyk (84.), 3:8 Jonas Resch (86.), 3:9 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Neo-Miguel Ninschkewitz; Zuschauer: 31