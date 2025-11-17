Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Endstand von 3:9 (2:3) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Der 1. FC Lok Stendal fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der FSV Barleben 1911 und der 1. FC Lok Stendal am Samstag 3:9 (2:3) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte John Poul Meyer den Ball ins Netz (17.).

1:1 für FSV Barleben 1911 und 1. FC Lok Stendal – 17. Minute

Es stand Unentschieden. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Vincent Schröter schoss und traf in der 20. Spielminute. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Dimonenko verschaffte seinem Team vier weitere Tore (28., 30., 46., 69.). Zu all dem Jammer lenkte der Barleber den Ball in der 77. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Mit einem Doppelpack von Danylo Koshyk . Barleben legte nochmal vor. Jonas Resch versenkte den Ball in der 86. Minute. Spielstand 8:3 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Bereits vier Minuten später konnte Jakob Ziekau (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – 1. FC Lok Stendal

FSV Barleben 1911: Alexander – Günther, J. P. Meyer, Bertram, Hoffmann (69. Mathiot), Schröter (64. Teubner), Müller, Korbginski, Resch, J. L. Meyer, Fromme

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Loock (43. Schulze), Wolff, Vinzelberg, Ziekau, Lagemann (69. Salem Merso), Dimonenko (59. Koshyk), Handge (79. Sawaneh), Lauck, Völzke, Meinelt

Tore: 0:1 Mykyta Dimonenko (9.), 1:1 John Poul Meyer (17.), 2:1 Vincent Schröter (20.), 2:2 Mykyta Dimonenko (28.), 2:3 Johannes Lagemann (30.), 2:4 Mykyta Dimonenko (46.), 2:5 Danylo Koshyk (69.), 2:6 Tim Luca Alexander (77.), 2:7 Danylo Koshyk (79.), 2:8 Danylo Koshyk (84.), 3:8 Jonas Resch (86.), 3:9 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Neo-Miguel Ninschkewitz; Zuschauer: 31