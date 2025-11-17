Die deutschen Biathleten benennen ihr Aufgebot für die ersten Rennen der Saison in Schweden. Der Name eines Routiniers fehlt dabei.

Ruhpolding - Die deutschen Biathleten starten ohne den erfahrenen Johannes Kühn in den Olympia-Winter. Der mit 33 Jahren älteste Athlet im deutschen Männerteam fehlt im sechsköpfigen Aufgebot für die ersten Saisonrennen ab 29. November im schwedischen Östersund.

Stattdessen nominierte der Deutsche Skiverband neben den vorqualifizierten Justus Strelow und Philipp Nawrath auch Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Philipp Horn und Danilo Riethmüller. Das ist das Ergebnis der zurückliegenden Qualifikationswettkämpfe im schwedischen Idre sowie von Trainerentscheidungen.

Im Frühjahr gewann Kühn noch eine WM-Medaille

Kühn, der über ein Karriereende nach diesem Winter nachdenkt, hatte in einem international besetzten Sprint in Idre am Samstag zuletzt nur Platz 25 belegt. Der Bayer war in der vergangenen Saison noch Teil der Staffel, die bei der WM in Lenzerheide in der Schweiz die Bronzemedaille gewonnen hatte.

Die Weltcup-Plätze im Frauenteam um Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß sind noch nicht vollständig vergeben. Eine finale Entscheidung soll nach weiteren internen Vergleichen in Ruhpolding nach dem kommenden Wochenende bekanntgegeben werden.