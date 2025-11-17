Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Endstand von 3:9 (2:3) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Der 1. FC Lok Stendal fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 und der 1. FC Lok Stendal haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:9 (2:3).

Mykyta Dimonenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch John Poul Meyer (17.) erzielt wurde.

17. Minute FSV Barleben 1911 und 1. FC Lok Stendal im Gleichstand – 1:1

Spielstand 1:1. Das Barleber Team legte weiter vor und errang einen Vorsprung. Vincent Schröter traf in Minute 20. So leicht ließen sich die Stendaler aber nicht abhängen. Dimonenko verschaffte seinem Team vier weitere Tore (28., 30., 46., 69.). Zu all dem Jammer lenkte der Barleber den Ball in der 77. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Mit einem Doppelpack von Danylo Koshyk . Dann schafften es die Barleber, dem FSV Barleben 1911 e.V. etwas entgegenzusetzen. Jonas Resch schoss und traf in der 86. Minute. Spielstand 8:3 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – 1. FC Lok Stendal

FSV Barleben 1911: Alexander – Schröter (64. Teubner), Fromme, Günther, J. L. Meyer, Resch, Müller, J. P. Meyer, Hoffmann (69. Mathiot), Korbginski, Bertram

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Dimonenko (59. Koshyk), Ziekau, Völzke, Vinzelberg, Meinelt, Handge (79. Sawaneh), Loock (43. Schulze), Lauck, Wolff, Lagemann (69. Salem Merso)

Tore: 0:1 Mykyta Dimonenko (9.), 1:1 John Poul Meyer (17.), 2:1 Vincent Schröter (20.), 2:2 Mykyta Dimonenko (28.), 2:3 Johannes Lagemann (30.), 2:4 Mykyta Dimonenko (46.), 2:5 Danylo Koshyk (69.), 2:6 Tim Luca Alexander (77.), 2:7 Danylo Koshyk (79.), 2:8 Danylo Koshyk (84.), 3:8 Jonas Resch (86.), 3:9 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Neo-Miguel Ninschkewitz; Zuschauer: 31