Sandersdorf-Brehna/MTU. Die Partie zwischen der SG Union Sandersdorf und der VfB Germania Halberstadt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Halberstadt auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb (28.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Leon-Joel Platz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 19

Minute 49 SG Union Sandersdorf und VfB Germania Halberstadt im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. steckte zweimal Gelb ein. Die VfB Germania Halberstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Robin Gesell.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Devin Günther, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Halberstädter Mannschaft den Sieg zu verschaffen (85.).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Kasten, Osterland, Wieczorek, Nitsche, Stagat, Körner, Schinkel, Mittmeier, Groh, Hartmann

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Camara, Lippoldt, Platz, Menge, Müller, Ucke, Lancine, Wenig, Müller, Günther

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (5.), 1:1 Leon-Joel Platz (49.), 1:2 Devin Günther (85.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Jan Bendicks, Emil Krone; Zuschauer: 33