Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen einstecken.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

39. Minute 1. FC Lok Stendal gleichauf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der 1.FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Mannschaft erzielen (85.). Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Lohmann (59. Mohamed), Wolff (82. Koshyk), Braunschweig, Ziekau (59. Völzke), Stoll (38. Korbani), Schulze, Lagemann (71. Bordizhenko), Vinzelberg, Meinelt

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange, Ruppe (74. Nicolai), Halle, Bärwolf, Grenzebach, Pfaff (70. Schoder), Ehrich (80. Zarkua), Buchhorn, Bühling, Schütz

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46