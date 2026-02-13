Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Gastgeber SV Arminia Magdeburg gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Arminia Magdeburg und die SV Fortuna Magdeburg am Freitag auseinander gegangen. 61 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Jahnplatz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

1:1 für SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg – Minute 40

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Wendvim Kevin Tapsoba, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hättasch, May, Diener (55. Hering), Schultz, Stackfleth, Scharfe, Jakob (46. Johnson), Schoendube, Kranz, Gerlach (46. Reka)

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Czerwenka, Nyarko, Böttcher, Starikovskiy, Rößner (74. Anwaar), Tapsoba (55. Brosius), Meister, Mensing, Mohibi (46. Drizari), Fleck

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61