Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Stendal/MTU. Mit einem Gleichstand sind der 1. FC Lok Stendal und der SV Arminia Magdeburg am Samstag vom Platz gegangen. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion am Hölzchen Pl. 4.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Johannes Lagemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Lok Stendal gegen SV Arminia Magdeburg – 63. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

18 Minuten nach der Pause konnte Finn Scharfe (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Handge, Braunschweig (74. Koshyk), Lauck, Schulze (67. Amiti), Lagemann, Korbani, Vinzelberg, Völzke (87. Loock), Ziekau (90. Sawaneh)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Schoendube, Scharfe, Hering (37. Diener), Plexnies (56. Barth), Jakob, Kranz, Hättasch, Sperling (56. Stackfleth), May, Gerlach (79. Reka)

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25