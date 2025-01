Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 56 Zuschauern gegen den FSV Barleben 1911 mit einem überragenden 8:1 (3:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Gleich achtmal hat die SG Union Sandersdorf am Sonntag gegen die Gegner aus Barleben eingenetzt. 8:1 (3:0) für die Sandersdorfer.

Miguel Mittmeier traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Sandersdorfer waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Tobias Nitsche erzielt.

Minute 34: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 78 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Barlebener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 7:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

In der allerletzten Minute konnte Tim Behrens (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Barleben 1911

SG Union Sandersdorf: – Mittmeier (57. Wieczorek), Kasten, Behrens, Osterland, Ellwert, Trettenbach, Hartmann (71. Huth), Schinkel, Groh (63. Richter), Nitsche (57. Körner)

FSV Barleben 1911: Franke – Hamidovic, Christian, Weißenborn (53. Baecke), Hoffmann, Mathiot, Wettig, Holze, Fischer, Sonntag, Leinhos

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (12.), 2:0 Tobias Nitsche (34.), 3:0 Miguel Mittmeier (36.), 4:0 Nick Hartmann (48.), 5:0 Anton Groh (52.), 6:0 Nick Hartmann (60.), 7:0 Tyler Ryan Wieczorek (68.), 7:1 Jannis Maurice Sonntag (78.), 8:1 Tim Behrens (90.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Tobias Brauner, Nico Thummernicht; Zuschauer: 56