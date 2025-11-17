Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Samstag setzte sich der Gastgeber Haldensleber SC vor 30 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem souveränen 7:1 (5:0) durch.

Haldensleben/MTU. 7:1 (5:0) in Haldensleber: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Tino Krebs, der Haldensleber SC, am Samstag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss Jannes Michael Prokop das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Haldensleber legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Louis Neumann der Torschütze (17.).

Haldensleber SC führt nach 17 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Oskar Wilhelm Model. Prokop konnte in Minute 26 erneut einnetzen, Philipp Teuchler in Minute 30 und Prokop legte in Minute 451 nach. Es sah nicht gut aus für den Magdeburger SV Börde. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Philipp Teuchler traf für Haldensleber in Minute 71. Spielstand 6:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der Haldensleber SC steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Prokop (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 7:1 verließen die Haldensleber den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – Magdeburger SV Börde

Haldensleber SC: Krepp – Ahlfeld (75. Grmay), Wilken, Prokop, Teuchler, Hartmann, Klein, Neumann, Sulfrian (75. Schürmann), Walther (80. Asfahale), Boege

Magdeburger SV Börde: Model – Jahn (47. Lima Sampa), Richter, Horn (86. Lampe), Neumann, Krauel (47. Jäger), Westermann, Dunkel, Schuster, Begest (47. Beneke), Bittmann

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (5.), 2:0 Louis Neumann (17.), 3:0 Jannes Michael Prokop (26.), 4:0 Philipp Teuchler (30.), 5:0 Jannes Michael Prokop (45.+1), 5:1 Kristof Neumann (56.), 6:1 Philipp Teuchler (71.), 7:1 Jannes Michael Prokop (90.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Hannes Glathe; Zuschauer: 30