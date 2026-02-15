Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Robin Gesell und sein Team VfB Germania Halberstadt A1 gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Halberstadt/MTU. Die 45 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 5:0 (1:0) deutlich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robin Gesell, als Leon-Joel Platz für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Platz (36.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Neo Justin Schürmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (61.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Behrens (46. Stemmler), Schrader, Knoche (46. Roßberg), Naujoks, Stender, Ucke, Platz, Lancine (67. Oguz), Leopold, Schürmann (67. Müller)

Magdeburger SV Börde: Model – Lima Sampa, Jahn, Krauel, Beneke, Schuster, Dunkel, Begest, Richter (55. Schulz), Klause (74. Ebers), Horn

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45