Die VfB Germania Halberstadt A1 unter Leitung von Trainer Robin Gesell feierte einen überlegenen Erfolg über die SG Dessau/Kochstedt mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 55 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robin Gesell vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Max Leopold das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Leopold den Ball ins Netz (47.).

47. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 vorne dank zwei Treffern von Max Leopold – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Ucke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Leonard Simon, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (85.). In Spielminute 87 handelte sich die VfB Germania Halberstadt A1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – SG Dessau/Kochstedt

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader (85. Bönicke), Stemmler (62. Schneider), Lancine, Simon, Stender, Knoche (85. Richter), Roßberg (73. Michl), Leopold, Ucke, Naujoks (73. Rheinschmitt)

SG Dessau/Kochstedt: (46. Linke) – Täubrecht, Krieg, Seidler, Becker, Alhamwi (80. Spielau), Karbath, Panzer (90. Bro), Hajowsky, Fülla (18. Khan), Saalmann (75. Dujakovic)

Tore: 1:0 Max Leopold (37.), 2:0 Max Leopold (47.), 3:0 Maximilian Ucke (74.), 4:0 Leonard Simon (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Matti Pieles, Michael Eitz; Zuschauer: 55