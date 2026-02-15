Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging die NSG SSC/RW Weißenfels von Trainer Ingolf Schöniger aus dem Kräftemessen mit dem FSV Barleben 1911 vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jaime Ian Kalkofen für Weißenfels traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 23 wurde das zweite Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Kalkofen.

Doppelpack von Jaime Ian Kalkofen bringt NSG SSC/RW Weißenfels 2:0 in Führung – 23. Minute

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Tim Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (90.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Sturm, Schulze, Buttlar, Mertin (64. Menzel), Saedan (46. Klose), Kalkofen (72. Perrey), May (46. Heerdegen), Brendel (72. Magul), Wagner, Kuhles

FSV Barleben 1911: Alexander – Meyer, Meyer, Hein, Mathiot, Günther, Fromme, Schröter, Müller, Winter (65. Schade), Korbginski

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30