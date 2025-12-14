Der VfB Germania Halberstadt A1 glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Finn Luca Stemmler (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Youen Schrader erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Minute 34: VfB Germania Halberstadt A1 mit 2:0 Vorsprung

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Schrader, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stemmler (73. Bönicke), Schrader, Kosock, Naujoks, Leopold (56. Schneider), Stender (56. Michl), Simon, Schürmann, Lancine (79. Leube), Knoche (79. Richter)

Turbine Halle: Worch – Waschkowitz, Hohl (83. Dichtl), Zaeske (46. Sultanaliev), Canabate Kasparek, Saile, Só (75. Förster), Merschky, Brandt, Ries, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40