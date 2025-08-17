Die SV Fortuna Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den SV Arminia Magdeburg mit 2:4 (2:2).

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).

Gleich nach Spielstart schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Anton Sheviakov den Ball ins Netz (4.).

SV Fortuna Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 4

Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Anton-Lasse Meister versenkte den Ball in der 41. Minute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Benjamin Hättasch schoss und traf in der 70. Minute per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Etienne Aurel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 auszubauen (86.). In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Tapsoba (75. Drizari), Prause, Telch (46. Fleck), Lenze, Böttcher (60. Kirchhoff), Starikovskiy (75. Abosultan), Meister, Nyarko, Czerwenka, Shaqiri (40. Hännig)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Buschendorf (67. Hoffmann), Barth, May (30. Hering), Scharfe, Sheviakov (46. Johnson), Gerlach (46. Reka), Hättasch, Jakob (46. Schoendube), Kranz, Assner

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150