Der 1. FC Lok Stendal errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 26 Fußballfans einen klaren 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Stadions am Hölzchen geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:0 (3:0) gegen die Gäste aus Ottersleben durch.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Stendaler legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

19. Minute: 1. FC Lok Stendal baut Führung auf 2:0 aus

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Dimonenko den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (23.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Lagemann (76. Sawaneh), Meinelt, Wolff (73. Koshyk), Völzke (82. Paschke), Korbani, Loock (58. Bordizhenko), Vinzelberg, Dimonenko, Schulze (82. Salem Merso)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Bogunski (80. Hollritt), Raschauer, Michalzik, Yunashev, Otremba, Agte, Pitschmann, Niemann, Rüger, Fadjinou (80. Raschauer)

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26