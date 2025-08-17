Für den Gastgeber Turbine Halle endete das Duell mit dem VfL Halle 96 I (U19) am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) ist gleichauf geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Lennox Sikora (Turbine Halle) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Minute 76 Turbine Halle gleichauf mit VfL Halle 96 I (U19) – 1:1

Das rettende Tor für den VfL Halle 96 I (U19) fiel 31 Minuten nach der Pause, als Karl-Luis Bärwald den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für den VfL Halle 96 I (U19) erzielte (76.). Die Turbine Halle rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Canabate Kasparek, Sommer (36. Hohl), Brandt, Obier (55. Nordhausen), Waschkowitz, Schneider (62. Sikora), Saile, Só, Schischka, Ries

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Bärwald, Rayko, Khalid (85. Zabel), Onyedeke, Meyer, Unthan, Roschig, Lorenz (65. Kaiser), Prokein, Heute (65. Omoike)

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110