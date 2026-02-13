Für den Gastgeber SV Arminia Magdeburg endete das Spiel gegen die SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg ist gleichauf geendet.

Benjamin Hättasch (SV Arminia Magdeburg) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

40. Minute SV Arminia Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

In Spielminute 23 musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

Kurz vor dem Pfiff konnte Wendvim Kevin Tapsoba (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Stackfleth, Jakob (46. Johnson), May, Gerlach (46. Reka), Scharfe, Schultz, Kranz, Hättasch, Schoendube, Diener (55. Hering)

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Böttcher, Mohibi (46. Drizari), Tapsoba (55. Brosius), Czerwenka, Nyarko, Meister, Rößner (74. Anwaar), Fleck, Starikovskiy, Mensing

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61