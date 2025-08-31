Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unglaublichen 6:0 (3:0) fegte das Team des VfL Halle 96 den Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag vom Spielfeld.

Die Gäste aus Bischofswerda mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zehn Minuten nach Anpfiff von Johann Weiß ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unverhoffte Führung ein (10.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Niclas Hüttig den Ball ins Netz (17.).

Minute 17: VfL Halle 96 führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Luca Shubitidze im gegnerischen Tor. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu erweitern (88.). In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis (72. Cabral), Pessel (78. Rümpler), Haese (66. Racine), Jagupov, Marks, Bölke, Lubsch, Kurti (72. Emmerich), Hüttig (66. Dierichen), Arzumanian

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Hofmann, Stopp, Krautschick (86. Gries), Dolla (86. Sobe), Weiß, Scharfe, Hecker (61. Baudisch), Rettig (79. Scholze), Scheunert, Born (46. Bürger)

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127