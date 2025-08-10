Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfB Auerbach 1 heimste die VfB Germania Halberstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB Auerbach 1 mit einem torarmen 1:0 (1:0). 356 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ahmad Chahrour (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Davis Boateng den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die VfB Germania Halberstadt sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Boateng (65. Huber), Ertmer, Kohn, Hujdurovic (86. Conrad), Heller, Rust, Heinrich, Grzega, Klaschka (65. Kühnhardt)

VfB Auerbach 1: Birke – Voigt, Schardt, Roscher (66. Bauer), Guzlajevs, Hache, Birkner (66. Kaiser), Cermus (76. Spranger), Brejcha, Kadric (76. Weigel), Schmidt

Tore: 1:0 Davis Boateng (41.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, David Isaias Petzak; Zuschauer: 356