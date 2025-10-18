Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfB Auerbach 1 vor 305 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Cedric Graf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (51.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Holger Schardt den Ball ins Netz (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 führt nach 61 Minuten 2:0

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Vojtech Cermus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Bauer, Roscher (66. Cermus), Guzlajevs (90. Lippmann), Hache (76. Weigel), Birkner, Kaiser (66. Voigt), Kadric, Schardt, Schmidt, Graf (76. Spranger)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (68. Lisowski), Dörnte (76. Radomski), Singbeil, Hess, Farwig, Schmidt, Taiwo, Pandyal (56. St. Louis), Hunter (76. Müller), Raeck (68. Pillich)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305