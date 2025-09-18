Kein Punktgewinn für SG Union Sandersdorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 2:3 (2:1) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt einstecken.

Sandersdorf/MTU. Nach haben sich die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag 2:3 (2:1) getrennt. Trotz eines starken Anfangs haben die Sandersdorfer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem FC Einheit Rudolstadt verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Pascal Sauer für Sandersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sandersdorfer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Sauer der Torschütze (12.).

Pascal Sauer kickt SG Union Sandersdorf in 2:0-Führung – Minute 12

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 43 Minuten legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Rupprecht, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Rudolstädter Team den Sieg zu bescheren (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas, Brunner (64. Scheibe), Sauer (88. Mittmeier), Exner (85. Nakano), Choschnau, Hamella, Sponholz, Walter (64. Stashenko), Seifert (85. Jauck), Schnabel

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Floßmann, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Riemer, Krahnert, Schlegel, Schneider, Smyla (90. Siegel), Heß (65. Trunk), Rühling

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56