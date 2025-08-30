Dem SC Freital glückte es am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Empor Glauchau mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 237 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Die 237 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän.

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Minute 71: SC Freital liegt mit 2:0 vorne

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SC Freital hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Horschig (77. Hendrich), Frenzel, Fluß (77. Schulze), Herold, Heidler (86. Kreische), Tänzer, Von Brezinski (86. Melcher), Adler, Böcker, Schiemann (68. Weidauer)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Hähnel, Mack, Sieber, Knoll (50. Albustin), Börner (83. Schädel), Werrmann, Luge (46. Mende), Anger (66. Barth), Hertel, Bochmann (83. Degel)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237