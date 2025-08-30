Der SC Freital errang am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 237 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Empor Glauchau.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 237 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nach lediglich 20 Minuten schoss Bruno Schiemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SC Freital – 71. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Philip Weidauer kam rein für Bruno Schiemann. Auf der Gastseite sprangen Phil Mende für Andre Luge und Marian Albustin für Domenic Knoll ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Philip Weidauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Schiemann (68. Weidauer), Tänzer, Adler, Fluß (77. Schulze), Von Brezinski (86. Melcher), Horschig (77. Hendrich), Frenzel, Herold, Heidler (86. Kreische), Böcker

VfB Empor Glauchau: Wiener – Werrmann, Luge (46. Mende), Bochmann (83. Degel), Börner (83. Schädel), Hertel, Anger (66. Barth), Sieber, Hähnel, Knoll (50. Albustin), Mack

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237