Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 237 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Glauchau durch.

Nach nur 20 Minuten schoss Bruno Schiemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SC Freital – Minute 71

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

26 Minuten nach der Pause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Fluß (77. Schulze), Von Brezinski (86. Melcher), Tänzer, Schiemann (68. Weidauer), Frenzel, Herold, Böcker, Adler, Heidler (86. Kreische), Horschig (77. Hendrich)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Werrmann, Luge (46. Mende), Mack, Börner (83. Schädel), Anger (66. Barth), Hertel, Knoll (50. Albustin), Hähnel, Sieber, Bochmann (83. Degel)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237