Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der FSV Budissa Bautzen gegenüber dem RSV Eintracht 1949 machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Bautzen/MTU. Die Begegnung zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem RSV Eintracht 1949 hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus RSV auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:1) für sich.

Theo Schäller (FSV Budissa Bautzen) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Brandenburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Tom Fron erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Budissa Bautzen gegen RSV Eintracht 1949 – Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Maximilian Noack kam rein für Toni Orosz und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite sprang Arthur Ekalle für Luca Krüsemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Arthur Ekalle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (85.). Die Bautzener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Orosz (68. M. Noack), M. Noack, Böhme, Gerhardi, Zech, Cellarius (79. Haustein), Schäller, Käppler, Kloß, Rohlik

RSV Eintracht 1949: Löffler – Krüsemann (70. Ekalle), Wurster (90. Yatkiner), Mustapha, Plumpe (87. Jupolli), Steinborn, Fron, Kruska, Samson, Güllmeister (87. Göth), Hellwig

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200