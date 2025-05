Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Samstag nicht, als er sich vor 74 Fans mit 1:4 (1:3) gegen den FSV Budissa Bautzen verabschieden musste.

Grimma/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Grimma eine Niederlage gegen den FSV Budissa Bautzen schlucken. 1:4 (1:3) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Oliver Seib (Görlitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (13.). Vincent Markus traf für den FC Grimma in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julien Hentsch den Ball ins Netz (22.).

1:1 im Duell zwischen FC Grimma und FSV Budissa Bautzen – Minute 22

Grimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 4 schoss und traf (36.). Der Beginn eines Comebacks. neun Minuten später legte das Team von Steve Dieske nach und netzte ein weiteres Mal ein (45). Spielstand 3:1 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Hentsch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (58.). Damit war der Sieg der Bautzener entschieden. In Spielminute 66 handelte sich der FSV Budissa Bautzen noch eine Rote Karte ein. Die Grimmaer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – FSV Budissa Bautzen

FC Grimma: Hauswald – Markus, Nakano (46. Wächtler), Baum (46. Hübner), Bartsch, Tröger, Schubert (65. Spreitzer), Kind (18. Nitschke), Schumann, Walter, Ziffert (82. Mattheus)

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Schröder, Noack, Käppler, Hentsch (68. Jockusch), Rohlik, Zech (88. Harbaum), Baudisch (68. Orosz), Gerhardi, Rohlik (85. David), Cellarius

Tore: 1:0 Vincent Markus (14.), 1:1 Julien Hentsch (22.), 1:2 David Rohlik (36.), 1:3 David Rohlik (45.), 1:4 Julien Hentsch (58.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Lars Albert, Sebastian Runge; Zuschauer: 74