Plauen/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VFC Plauen und VfB Empor Glauchau mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 1.034 Fußballfans waren im Vogtlandstadion Hauptstadion live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Der VFC Plauen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – Winter (77. Schubert), Sponer, De Moura Beal, Habermann Passionoto (77. Schmeißer), Profis (62. Wagner), Limmer (77. Kämpfer), Hussain (55. Eichie), Martynets, Haake, Tanriver

VfB Empor Glauchau: Wiener – Sieber, Knoll (83. Bernhardt), Ullmann, Riesen, Mack (62. Mende), Börner, Hertel (77. Albustin), Anger, Bochmann, Werrmann (83. Gaida)

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034