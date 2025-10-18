Kein Punktgewinn für SG Union Sandersdorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen.

Philipp Heller (VfB Germania Halberstadt) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sandersdorfer revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Louis Walter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der 80. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Halberstädter Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Scheibe (72. Brunner), Walter (87. Koto'o Djouokou), Farkas (72. Sauer), Mehnert, Choschnau, Sponholz, Nakano, Hamella, Stashenko (46. Wonneberger), Schnabel

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Stobbe, Hackethal, Ertmer (73. Huber), Heller, Heinrich, Grzega, Kohn, Rust, Hujdurovic (81. Zeidler), Boateng (58. Klaschka)

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 89