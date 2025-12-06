Für den SC Freital endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:0).

Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 214 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SC Freital und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949

SC Freital: Kamenz – Fluß (68. Schulze), Menz, Adler, Frenzel (79. Böcker), Wermann (79. Michael), Schiemann (68. Weidauer), Horschig, Heidler, Von Brezinski, Herold (90. Ohnesorge)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Samson, Plumpe (79. Jupolli), Kruska, Krüsemann (79. Ekalle), Wurster (88. Yatkiner), Güllmeister, Fron, Hellwig, Steinborn

Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214