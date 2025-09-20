Der FC Einheit Rudolstadt hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 0:3 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Leo Felgenträger (VfB 1921 Krieschow) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philipp Knechtel (55.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 55. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Marco Riemer kam rein für Robin Ensenbach und Yaser Bakavoli Mohammadi für Manfred Starke. Auf der Gastseite sprangen Toby Michalski für Tobias Gerstmann und Aaron Stephan für Miguel Pereira Rodrigues ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der FC Einheit Rudolstadt steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Toby Michalski (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:0 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. Die Rudolstädter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Heß, Schlegel, Rupprecht, Frackowiak, Rühling, Smyla, Ensenbach (67. Riemer), Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Floßmann (67. Schneider), Krahnert

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pereira Rodrigues (76. Stephan), Grimm, Gerstmann (62. Michalski), Felgenträger (88. Dreßler), Zurawsky, Zizka (88. Tesche), Bittroff, Raak, Knechtel, Pahlow (88. Hebler)

Tore: 0:1 Leo Felgenträger (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161