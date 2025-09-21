Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der Reideburger SV vor 36 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Reideburger SV und SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 12

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in der 24. Spielminute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Nino Frerichs schoss und traf in Spielminute 29. Gleichstand. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Azad Yildiz versenkte den Ball in der 53. Spielminute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Marian Gläser traf in Minute 59 ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 zu festigen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – (63. Bismark), Henze (28. Drüppel), Mücke, Gläser, Köhler, Stelzner, Frerichs, Scholz (43. Reiss)

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Efionayi Efe, Sharka, Onoharigho, Yildiz, Barrot, Ahmadi (46. Hein), Müller

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36