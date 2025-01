Bautzen/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Bautzen eine Niederlage gegen den FC Grimma hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Karl-Ludwig Zech traf für den FSV Budissa Bautzen in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bautzener konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Max Nitschke der Torschütze (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.11.2024, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

19 Minuten nach der Pause konnte Tommy Kind (Grimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Grimmaer Elf erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Grimma wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FSV Budissa Bautzen hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Orosz, Zech (89. Böhme), Käppler, Gerhardi, Hanisch, Noack, Cellarius (67. Dorn), A. Rohlik (67. D. Rohlik), Schröder, Lehmann (78. Harbaum)

FC Grimma: Hauswald – Nakano, Schubert, Bartsch, Hübner (16. Worbs), Kind, Nitschke (89. Mattheus), Schumann, Walter (46. Pistol), Markus (46. Goldammer), Ziffert

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (16.), 1:1 Max Nitschke (58.), 1:2 Tommy Kind (64.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Lars Albert, Oliver Seib; Zuschauer: 225