Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber FSV Budissa Bautzen vor 303 Zuschauern gegen den FC Grimma mit einem überlegenen 7:0 (5:0) durch.

Bautzen/MTU. Siebenmal hat der FSV Budissa Bautzen am Sonntag gegen die Gäste aus Grimma eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Bautzener.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Bautzener legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war David Rohlik der Torschütze (15.).

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Bautzener einen weiteren Erfolg. Felix Hennig versenkte den Ball in Minute 39 per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FC Grimma steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Oscar Haustein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 zu erweitern (89.). Die Bautzener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Müller, Kloß (61. A. Rohlik), Käppler, Hentsch (75. Baudisch), Zech, M. Noack (61. Orosz), Hennig (72. Cellarius), Gerhardi, D. Rohlik (72. Haustein), Schröder

FC Grimma: Cap – Rieger (73. Wächtler), Nitschke, Katzenberger, Tröger (46. Kind), Ziffert, Werner (81. Pistol), Vogel, Bartsch, Spreitzer (46. Kaba), Janz (46. Seidl)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303