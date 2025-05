Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Samstag nicht, als er sich vor 74 Zuschauern mit 1:4 (1:3) gegen den FSV Budissa Bautzen geschlagen geben musste.

Grimma/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Grimmaer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den FSV Budissa Bautzen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Oliver Seib (Görlitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (13.). Vincent Markus traf für den FC Grimma in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Julien Hentsch (22.) erzielt wurde.

FC Grimma Kopf an Kopf mit FSV Budissa Bautzen – 1:1 in Minute 22

Grimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 4 schoss und traf (36.). Der Beginn eines Comebacks. neun Minuten später legte das Team von Steve Dieske nach und netzte ein weiteres Mal ein (45). Spielstand 3:1 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hentsch (Bautzen) den Ball erneut über die Linie bringen (58.). Mit 4:1 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. In Spielminute 66 handelte sich der FSV Budissa Bautzen noch eine Rote Karte ein. Der FC Grimma rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – FSV Budissa Bautzen

FC Grimma: Hauswald – Ziffert (82. Mattheus), Tröger, Markus, Bartsch, Nakano (46. Wächtler), Schubert (65. Spreitzer), Kind (18. Nitschke), Baum (46. Hübner), Schumann, Walter

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Baudisch (68. Orosz), Schröder, Cellarius, Zech (88. Harbaum), Rohlik, Hentsch (68. Jockusch), Rohlik (85. David), Noack, Käppler, Gerhardi

Tore: 1:0 Vincent Markus (14.), 1:1 Julien Hentsch (22.), 1:2 David Rohlik (36.), 1:3 David Rohlik (45.), 1:4 Julien Hentsch (58.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Lars Albert, Sebastian Runge; Zuschauer: 74