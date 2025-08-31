Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem FC Einheit Rudolstadt ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten die Gäste aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Maximilian Schlegel für Rudolstadt traf und in Minute 21 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Justin Smyla den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für FC Einheit Rudolstadt – 41. Minute

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Gregor Schlichting, den Ball ins Netz zu befördern und den Wernigerodern noch ein Tor zu bescheren (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Krahnert, Ensenbach, Riemer, Schlegel, Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Starke (68. Floßmann), Rühling, Rupprecht (68. Barthel), Frackowiak

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte, Lisowski, Wersig, St. Louis (78. Raeck), Schlichting, Engelhardt (84. Pandyal), Taiwo (46. Farwig), Hess, Pillich, Singbeil (90. Ibrahim)

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255