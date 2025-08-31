Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen das Team aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Maximilian Schlegel für Rudolstadt traf und in Minute 21 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Rudolstädter legten in der 41. Spielminute nach. Diesmal war Justin Smyla der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FC Einheit Rudolstadt mit 2:0 vorne – Minute 41

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Gregor Schlichting den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Wernigerode erlangte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Ensenbach, Starke (68. Floßmann), Rupprecht (68. Barthel), Riemer, Krahnert, Smyla, Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Schlegel, Frackowiak, Rühling

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, St. Louis (78. Raeck), Taiwo (46. Farwig), Schlichting, Pillich, Engelhardt (84. Pandyal), Dörnte, Hess, Singbeil (90. Ibrahim), Lisowski

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255