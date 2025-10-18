Kein Punktgewinn für SG Union Sandersdorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt einstecken.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und die VfB Germania Halberstadt haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Philipp Heller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sandersdorfer revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Louis Walter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

SG Union Sandersdorf Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 52

In der 80. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein.

In der Nachspielzeit nutzte die VfB Germania Halberstadt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Emilio Stobbe (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Halberstädter Mannschaft erzielen (90.+2). Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Choschnau, Scheibe (72. Brunner), Schnabel, Farkas (72. Sauer), Sponholz, Stashenko (46. Wonneberger), Nakano, Hamella, Walter (87. Koto'o Djouokou), Mehnert

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kohn, Stobbe, Heinrich, Heller, Grzega, Hackethal, Rust, Ertmer (73. Huber), Boateng (58. Klaschka), Hujdurovic (81. Zeidler)

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Zuschauer: 89