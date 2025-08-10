Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 302 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Minute 90+3: FC Einheit Rudolstadt führt mit zwei Toren

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Sven Rupprecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (90.+3). In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Krahnert (68. Ensenbach), Stelzer, Riemer (90. Schneider), Rupprecht (90. Siegel), Smyla, Heß (68. Floßmann), Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Frackowiak, Schlegel

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Kaschlaw (78. Pfeiffer), Witte (78. Konieczny), Stark, Kohl, Schulze, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Knoblich (78. Buschke), Ilchenko, Salge

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302