Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der 1. FC Magdeburg II. vor 141 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans in der Avnet Arena N.-Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Magdeburger gewannen souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Rivalen aus Wernigerode. Schiedsrichter Oskar Lämpel (Dresden) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Insgesamt drei Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte er eine Gelbe Karte an die Magdeburger (33.). Julius Hoffmann (1. FC Magdeburg II.) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

1. FC Magdeburg II. und FC Einheit Wernigerode im Gleichstand – 0:0

32 Minuten nach der Pause konnte Hoffmann (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (77.). Mit 3:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Magdeburg II. – FC Einheit Wernigerode

1. FC Magdeburg II.: Kruth – Pfennig, Birk, Zajusch, Millgramm (63. Hink), El-Zein, Dzogovic (81. Henze), Kamm (82. Mergner), Hoffmann (82. Frenzel), Widmann, Nadjombe

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Treu, Singbeil, Engelhardt, Liese (76. Raeck), Dörnte, Hildach (64. Schmidt), Bierschenk (64. Almeida), Farwig, Lisowski (76. Gollmer), Hess

; Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Lars Albert, Oliver Seib; Zuschauer: 141