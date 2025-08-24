Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der 1. FC Lok Stendal gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde 0:3 (0:2) besiegt.

1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SC Freital

Stendal/MTU. Vor 372 Zuschauern hat sich das Team von Artem Sikulski mit 0:3 (0:2) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Louis Menz (SC Freital) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freitaler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Bruno Schiemann der Torschütze (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1. FC Lok Stendal hinkt 0:2 hinterher – Minute 34

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Moritz Herold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (66.). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SC Freital

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher (61. Salge), Witte (82. Barrie), Schulze, Knoblich, Schaarschmidt, Ilchenko, Buschke, Grigo (77. Kaschlaw), Stark, Kohl (61. Mahrhold)

SC Freital: Kamenz – Herold (80. Michael), Fluß, Schiemann (72. Ohnesorge), Adler, Horschig (80. Seyfert), Heidler (80. Böcker), Tänzer, Wermann, Menz (72. Frenzel), Von Brezinski

Tore: 0:1 Louis Menz (30.), 0:2 Bruno Schiemann (34.), 0:3 Moritz Herold (66.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Jette Wolf, Frank Tallner; Zuschauer: 372