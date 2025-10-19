Einen 5:4 (2:3)-Heimsieg gegen den FC Grimma heimste der 1. FC Lok Stendal am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Robin Spreitzer (23.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal gerät 0:2 ins Hintertreffen – 23. Minute

Dann waren die abgeschlagenen Stendaler dran: Philipp-Maik Witte traf in der 30. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Grimmaer zunächst nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Werner schoss und traf in Spielminute 40 ein weiteres Mal. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Niclas Buschke traf in Minute 41, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Grimmaer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tommy Kind traf in der 55. Spielminute. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Witte traf in Spielminute 77 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Witte, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Stendaler Mannschaft den Sieg zu verschaffen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Schulze, Buschke, Masuth, Mahrhold, Ilchenko, Witte (90. Barrie), Schaarschmidt, Schleicher, Knoblich, Kaschlaw (72. Scheffler)

FC Grimma: Cap – Hübner (59. Öner), Ziffert, Markus (46. Katzenberger), Werner, Pistol, Vogel, Janz, Spreitzer, Kind (85. Mattheus), Rieger

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378