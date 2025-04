Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der VfB 1921 Krieschow gegenüber dem 1. FC Magdeburg II. machtlos und wurde 1:4 (1:2) besiegt.

Kolkwitz/MTU. Das Match zwischen Krieschow und Magdeburg ist mit einer deutlichen 1:4 (1:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Joonas Joachim Peter Frenzel traf für den 1. FC Magdeburg II. in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Jason Ceka (23.) erzielt wurde.

VfB 1921 Krieschow liegt 0:2 zurück – 23. Minute

Es lief nicht gut für den VfB 1921 Krieschow. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Joonas Joachim Peter Frenzel traf für Magdeburg in Minute 56. Spielstand 3:1 für den 1. FC Magdeburg II..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 23

22 Minuten nach der Pause konnte Ceka (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 4:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 75 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Magdeburg II.

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Fuchs, Hebler, Jeschke, Felgenträger (64. Gerstmann), Zurawsky (75. Antosiak), Pereira Rodrigues (75. Michalski), Seibt (75. Schulz), Raak, Pahlow (83. Tesche), Grimm

1. FC Magdeburg II.: Schlitter – Baars (75. Korsch), Mergner (75. Millgramm), Kamm, Ceka, Dzogovic, Chahed, Stalmach (88. Schulze), Frenzel (64. Hoffmann), Zajusch, Birk

Tore: 0:1 Joonas Joachim Peter Frenzel (11.), 0:2 Jason Ceka (23.), 1:2 Colin Raak (44.), 1:3 Joonas Joachim Peter Frenzel (56.), 1:4 Jason Ceka (67.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Lars Albert, Tim Haubenschild; Zuschauer: 303