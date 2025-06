Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der Bischofswerdaer FV 1 im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den 1. FC Magdeburg II. unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:5 (0:3).

In Minute 11 schoss Enis Bytyqi das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 27. Minute nach. Diesmal war Stefan Korsch der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bytyqi traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 54. Spielstand 4:0 für den 1. FC Magdeburg II..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 30

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Bennet Kluge, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (71.). In Spielminute 71 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Magdeburg II.

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Bürger, Hahn (8. Zizka), Achtenberg, Fromm, Reh (66. Weyh), Krautschick (78. Scholze), Born (78. Stopp), Hecker, Salewski (66. Weiß), Wockatz

1. FC Magdeburg II.: Schlitter (62. Güldner) – Bytyqi (62. Frenzel), Kluge (71. Heitzmann), Millgramm (56. Schauer), Pfennig, Vogler, Mergner, Korsch, Birk, Kamm (46. Schulze), Jürgen

Tore: 0:1 Enis Bytyqi (11.), 0:2 Stefan Korsch (27.), 0:3 Enis Bytyqi (35.), 0:4 Enis Bytyqi (54.), 0:5 Bennet Kluge (71.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Chris Rauschenberg, Martin Falk; Zuschauer: 175