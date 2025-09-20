Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem FC Einheit Rudolstadt am Samstag nicht, als er sich vor 161 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den VfB 1921 Krieschow verabschieden musste.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Colin Raak für Krieschow traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philipp Knechtel (55.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 55

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Marco Riemer ersetzte Robin Ensenbach und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Manfred Starke. Auf der Gastseite sprangen Toby Michalski für Tobias Gerstmann und Aaron Stephan für Miguel Pereira Rodrigues ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Kurz vor Spielende griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Toby Michalski (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:0 verließen die Kolkwitz den Platz als Sieger. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Rühling, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Heß, Frackowiak, Rupprecht, Krahnert, Floßmann (67. Schneider), Ensenbach (67. Riemer), Smyla

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Zizka (88. Tesche), Bittroff, Pereira Rodrigues (76. Stephan), Raak, Gerstmann (62. Michalski), Felgenträger (88. Dreßler), Pahlow (88. Hebler), Zurawsky, Grimm

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161