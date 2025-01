Kemberg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Rot-Weiß Kemberg und der 1. FC Zeitz am Sonntag 6:3 (3:0) getrennt.

Nach nur 14 Minuten schoss Jimi Lee Redlich das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Justin Neumann den Ball ins Netz (25.).

SV Rot-Weiß Kemberg mit 2:0 vorne – Minute 25

Dann konnte Kemberg einen weiteren Erfolg verbuchen. Awal Abubakar traf in der 34. Minute. Der 1. FC Zeitz war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Yurii Dimitriiev schoss und traf in Minute 49, gefolgt von Fabio Rüdiger (50.). Gefährlich wurde die Situation für die Kemberger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Michal Fiala schoss und traf in der 72. Spielminute ein weiteres Mal per Strafstoß, gefolgt von Neumann (75.). Es wollte den Kembergern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Tom Zerbe versenkte den Ball in der 81. Minute. Spielstand 5:3 für den SV Rot-Weiß Kemberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kemberg

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 8

Am Ende der Partie sollte es dem SV Rot-Weiß Kemberg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zehn Minuten in der Nachspielzeit, als Nawfal Wakrim den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 festigte (90.+10). Damit war der Erfolg der Kemberger gesichert. In Spielminute 100 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Kemberg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Kemberg – 1. FC Zeitz

SV Rot-Weiß Kemberg: Schneider – Möser (85. Lorenz), Fiala, Abubakar, K. Redlich, Schenk, Neumann (79. Feninets), Lavrov, Polaszek, Bozhok, J. L. Redlich (73. Wakrim)

1. FC Zeitz: Freyer – Reichmuth, Shoshi (29. Chionidis), Seyfert (89. Höppner), Mühlmann (29. Nietzold), Ayanbadejo, Rüdiger, Solivani (70. Zerbe), Shoshi (78. Kaba), Dimitriiev, Mehmetaj

Tore: 1:0 Jimi Lee Redlich (14.), 2:0 Justin Neumann (25.), 3:0 Awal Abubakar (34.), 3:1 Yurii Dimitriiev (49.), 3:2 Fabio Rüdiger (50.), 4:2 Michal Fiala (72.), 5:2 Justin Neumann (75.), 5:3 Tom Zerbe (81.), 6:3 Nawfal Wakrim (90.+10); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 154