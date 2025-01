Allstedt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 127 Besuchern auf dem Sportplatz Emseloh geboten. Die Emseloher waren den Gästen aus Lüttchendorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

In Minute 21 schoss Serhii Molochko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Emseloh noch einen drauf: In Minute 53 wurde das zweite Tor durch Vaclav Janek erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 17

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Emseloh – Minute 53

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Stephan Neigenfink, den Ball ins Netz zu befördern und den Mansfeldern noch ein Tor zu verschaffen (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Emseloh musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Emseloher haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Eintracht Emseloh: Zvonicek – Aljindo, Schmidt, Janek (73. Polívka), Stamm, Zubeiko, Molochko (90. Suchy), Polishchuk (81. Petrai), Bartos, Stache (75. Citaku), Schüt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Magdeburg, Dahaba (59. Foyang Fondjo), Neigenfink (81. Metzner), Neigenfink, Gründler, Siebenhühner, Fiebiger, Heimur, Wölbing, Stoye (59. Hajdarpasic)

Tore: 1:0 Serhii Molochko (21.), 2:0 Vaclav Janek (53.), 2:1 Stephan Neigenfink (68.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Max Pfannschmidt, Silvio Schaller; Zuschauer: 127