Memphis - Nicht zum ersten Mal jubelte NBA-Star Ja Morant mit einer Gewehrgeste, jetzt wird er bestraft. Der Basketball-Profi der Memphis Grizzlies ist von der Liga mit einer Geldstrafe von 75.000 Dollar belegt worden. Die Liga bezeichnete den Waffenjubel demnach als „unangemessen“ und ergänzte, dass Morant zuvor vom Ligabüro gewarnt worden sei, dass diese Geste negativ interpretiert werden könnte.

Morant hatte nach einem gelungenen letzten Wurf zum 110:108 gegen die Miami Heat zum wiederholten Male den Waffen-Jubel gezeigt, bei dem er ein Gewehr imitierte - dabei zielte er auf seine eigenen Mitspieler. Liga-Offizielle hatten daraufhin angekündigt, Untersuchungen einzuleiten. „Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt seit zwei Jahren der Bösewicht“, sagte der 25-Jährige nach dem Spiel. Beim Spiel gegen die Golden State Warriors hatte er wenige Tage zuvor noch auf Gegenspieler Buddy Hield gezielt und schon damit eine Ermittlung der NBA ausgelöst.

Lange Sperre, weil er mit einer Waffe hantierte

Morant stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Mittelpunkt von Ermittlungen. Die NBA sperrte ihn in der vergangenen Saison für 25 Partien, weil er wiederholt in der Öffentlichkeit mit einer Waffe hantiert hatte.